Dédicace du livre Un été 44 à Vichy Journal du bord du gendarme Pouliquen Librairie A la page Vichy

Dédicace du livre Un été 44 à Vichy Journal du bord du gendarme Pouliquen

Librairie A la page 5 rue Sornin Vichy Allier

Dédicace du livre « Un été 44 à Vichy » journal de bord du jeune gendarme Pouliquen en poste à Vichy en 1944, par sa fille Georgia

Librairie A la page 5 rue Sornin Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 66 03 27 georgia.pouliquen@gmail.com

English :

Dedication of the book « Un été 44 à Vichy » (Summer 44 in Vichy), diary of the young gendarme Pouliquen stationed in Vichy in 1944, by his daughter Georgia

German :

Signierstunde des Buches « Un été 44 à Vichy » Logbuch des jungen Gendarmen Pouliquen, der 1944 in Vichy stationiert war, durch seine Tochter Georgia

Italiano :

Firma del libro « Un été 44 à Vichy » (Estate 44 a Vichy), il diario del giovane gendarme Pouliquen di stanza a Vichy nel 1944, da parte della figlia Georgia

Espanol :

Firma del libro « Un été 44 à Vichy » (Un verano 44 en Vichy), diario del joven gendarme Pouliquen destinado en Vichy en 1944, por su hija Georgia

