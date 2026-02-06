Dédicace du livre Une oeuvre, un secret sur William Blake Librairie Au Plafond Nérac

Dédicace du livre Une oeuvre, un secret sur William Blake

Librairie Au Plafond 14 Avenue Mondenard Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

À l’occasion de la parution de son ouvrage Une œuvre… un secret, André Furlan propose une rencontre autour de l’univers fascinant de William Blake, artiste visionnaire et figure majeure du romantisme anglais.

À partir d’une œuvre emblématique, l’auteur décrypte les symboles, les références spirituelles et les zones d’ombre qui traversent le travail de Blake. Une plongée accessible et stimulante dans une création où poésie, peinture et mysticisme se répondent.

Une rencontre ouverte à tous, destinée aussi bien aux amateurs d’art qu’aux lecteurs curieux de percer les secrets d’une œuvre singulière. .

Librairie Au Plafond 14 Avenue Mondenard Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 16 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dédicace du livre Une oeuvre, un secret sur William Blake

L’événement Dédicace du livre Une oeuvre, un secret sur William Blake Nérac a été mis à jour le 2026-02-04 par OT de l’Albret