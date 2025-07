Dédicace du nouveau livre de Bernard Pottier Maison de la presse Valognes

Maison de la presse 3 Boulevard Division Leclerc Valognes Manche

Comme les précédents, c’est un roman historique de terroir. Si l’action se déroule dans le Cotentin et le plus souvent à Néville,c’est à l’époque tourmentée de la révolution française qu’elle à lieu dans ce volume. Entre doléances des fermiers, relations des nobles et des paysans, massacre des prêtres réfractaires, balbutiements de la commune naissante, avènement de l’empire bonapartiste et ses guerres, restauration avec le retour du roi à la tête du pays et des religieux qui veulent reprendre le pouvoir sur le territoire de leur paroisse, tous les éléments d’une vie compliquée sont réunis. Et quand l’incertitude des prix agricoles et les intrigues amoureuses s’y ajoutent, l’issue finale s’avère imprévisible.

Like its predecessors, this is a local historical novel. Although the action takes place in the Cotentin region, and most often in Néville, it is in the tormented era of the French Revolution that it takes place in this volume. Between farmers’ grievances, relations between nobles and peasants, the massacre of refractory priests, the beginnings of the commune, the advent of the Bonapartist empire and its wars, the restoration with the return of the king at the head of the country and the religious who want to regain power over the territory of their parish, all the elements of a complicated life are brought together. And when the uncertainty of farm prices and romantic intrigues are added, the final outcome proves unpredictable.

Wie die vorherigen Romane ist auch dieser ein historischer Heimatroman. Die Handlung spielt zwar in der Region Cotentin, meist in Néville, aber in diesem Band geht es um die turbulente Zeit der Französischen Revolution. Zwischen den Beschwerden der Bauern, den Beziehungen zwischen Adel und Bauern, dem Massaker an widerspenstigen Priestern, den Anfängen der neu gegründeten Gemeinde, dem Aufkommen des bonapartistischen Kaiserreichs und seinen Kriegen, der Restauration mit der Rückkehr des Königs an die Spitze des Landes und den Geistlichen, die die Macht über ihr Gemeindegebiet zurückgewinnen wollen, sind alle Elemente eines komplizierten Lebens vereint. Und wenn dann noch die Unsicherheit der Agrarpreise und amouröse Intrigen hinzukommen, erweist sich der endgültige Ausgang als unvorhersehbar.

Come i suoi predecessori, questo è un romanzo storico locale. Sebbene l’azione si svolga nella regione del Cotentin, il più delle volte a Néville, questo volume si svolge durante il periodo turbolento della Rivoluzione francese. Le rimostranze dei contadini, i rapporti tra nobili e contadini, il massacro dei preti ribelli, gli inizi della Comune, l’avvento dell’impero bonapartista e le sue guerre, la restaurazione con il ritorno del re alla guida del Paese e gli ecclesiastici che vogliono riconquistare il potere sul territorio della loro parrocchia: tutti gli elementi di una vita complicata sono riuniti. E quando si aggiungono l’incertezza dei prezzi agricoli e gli intrighi amorosi, l’esito finale si rivela imprevedibile.

Al igual que sus predecesoras, se trata de una novela histórica local. Aunque la acción se desarrolla en la región de Cotentin, casi siempre en Néville, este volumen transcurre durante el turbulento periodo de la Revolución Francesa. Las reivindicaciones de los campesinos, las relaciones entre nobles y campesinos, la masacre de los sacerdotes rebeldes, los inicios de la comuna, el advenimiento del imperio bonapartista y sus guerras, la restauración con el regreso del rey a la cabeza del país y los clérigos que quieren recuperar el poder sobre el territorio de su parroquia… se reúnen todos los elementos de una vida complicada. Y cuando se añaden la incertidumbre de los precios agrícolas y las intrigas amorosas, el resultado final resulta imprevisible.

