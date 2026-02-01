Dédicace du roman Et si c’était autrement de Chantal Delacote Médiathèque Saulxures-sur-Moselotte

Dédicace du roman Et si c’était autrement de Chantal Delacote

Médiathèque 11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Rendez-vous pour un moment convivial de dédicaces, autour du livre Et si c’était autrement de Chantal Delacote.Adultes

0 .

Médiathèque 11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 52 13 mediatheque-saulxures@cchautesvosges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a book-signing session around Chantal Delacote’s book Et si c’était autrement .

L’événement Dédicace du roman Et si c’était autrement de Chantal Delacote Saulxures-sur-Moselotte a été mis à jour le 2026-02-03 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES