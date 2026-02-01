Dédicace du roman Et si c’était autrement de Chantal Delacote Médiathèque Saulxures-sur-Moselotte
Dédicace du roman Et si c’était autrement de Chantal Delacote Médiathèque Saulxures-sur-Moselotte samedi 14 février 2026.
Dédicace du roman Et si c’était autrement de Chantal Delacote
Médiathèque 11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 12:00:00
2026-02-14
Rendez-vous pour un moment convivial de dédicaces, autour du livre Et si c’était autrement de Chantal Delacote.Adultes
Médiathèque 11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 52 13 mediatheque-saulxures@cchautesvosges.fr
English :
Join us for a book-signing session around Chantal Delacote’s book Et si c’était autrement .
