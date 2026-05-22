Oloron-Sainte-Marie

Dédicace du vendredi noir de Jacques Castillou

6 Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 14:30:00

fin : 2026-05-29 18:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Le Vendredi noir de Jacques Castillou, journée de dédicaces de l’ensemble de ses romans policiers à l’occasion de la sortie du quatrième Béarn noir l’histueur bérnais à paraître aux éditions La Geste. .

6 Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 40 30 librairie.escapade@gmail.com

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English : Dédicace du vendredi noir de Jacques Castillou

L’événement Dédicace du vendredi noir de Jacques Castillou Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn