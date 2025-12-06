Dédicace et café-discut’ Anne-Catherine OTT dessinatrice BD Léonarde à la Micro-Folie de Saulieu Samedi 6 décembre Fête des Sapins Place Monge Saulieu
Place Monge Micro-Folie Saulieu Côte-d’Or
Gratuit
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Dédicace par la dessinatrice de la Bande Dessiné Léonarde
à partir de 9h30 jusqu’à 12h30 Dédicace à la Micro-Folie
Interrompu par un moment café-discut’ à 10h30, échange sur le métier de dessinatrice…
Et reprise des dédicaces au Marché Couvert à l’occasion du marché de Noël de 14h à 17h
Café Discut’ sur inscription de préférence
au 03.80.64.18.34 ou mediathequesallier.saulieu@gmail.com
Place Monge Micro-Folie Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 18 34 mediathequesallier.saulieu@gmail.com
