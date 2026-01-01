dédicace et conférence -Rencontre avec Carole Loiacono Médiathèque de mirambeau Mirambeau

dédicace et conférence -Rencontre avec Carole Loiacono

Médiathèque de mirambeau 9 avenue de la république Mirambeau Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Rencontre avec l’auteure Carole Loiacono.

.

Médiathèque de mirambeau 9 avenue de la république Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 54 64 22 23 mediatheque.mairie@mirambeau17.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet the author: Carole Loiacono.

L’événement dédicace et conférence -Rencontre avec Carole Loiacono Mirambeau a été mis à jour le 2026-01-12 par Offices de Tourisme de Jonzac