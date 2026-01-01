dédicace et conférence -Rencontre avec Carole Loiacono Médiathèque de mirambeau Mirambeau
dédicace et conférence -Rencontre avec Carole Loiacono Médiathèque de mirambeau Mirambeau vendredi 30 janvier 2026.
dédicace et conférence -Rencontre avec Carole Loiacono
Médiathèque de mirambeau 9 avenue de la république Mirambeau Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 18:30:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Rencontre avec l’auteure Carole Loiacono.
.
Médiathèque de mirambeau 9 avenue de la république Mirambeau 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 54 64 22 23 mediatheque.mairie@mirambeau17.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet the author: Carole Loiacono.
L’événement dédicace et conférence -Rencontre avec Carole Loiacono Mirambeau a été mis à jour le 2026-01-12 par Offices de Tourisme de Jonzac