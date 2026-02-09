Dédicace et exposition Place du Champ de Foire Ainay-le-Château

Dédicace et exposition

Parfois, aimer ne suffit pas – Fragments de vie: lancement du livre de Charline Schimenti avec séance de dédicace et exposition de Thibaud Thiercelin, à la médiathèque d’Ainay le Château le vendredi 20 février 2026 à 17h.

Place du Champ de Foire Médiathèque Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 07 97 45 mediatheque.ainay@wanadoo.fr

English :

Parfois, aimer ne suffit pas – Fragments de vie: launch of Charline Schimenti’s book with signing session and exhibition by Thibaud Thiercelin, at the Ainay le Château media library on Friday, February 20, 2026 at 5pm.

Free admission.

