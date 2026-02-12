Dédicace et rencontre avec Anna Terzoni Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère
Dédicace et rencontre avec Anna Terzoni Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère samedi 4 avril 2026.
Dédicace et rencontre avec Anna Terzoni
Librairie des Cordeliers Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Venez échanger avec Anna TERZONI, habitante de Saint-Donat, qui vient de faire paraître un témoignage sur le thème de l’emprise dans le couple Princesse guerrière (auto-édition). Ou comment se relever après avoir connu l’enfer ?
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Librairie des Cordeliers Côte des Cordeliers Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 15 55
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English :
Join us for a chat with Anna TERZONI, a resident of Saint-Donat, who has just published a testimonial on the theme of Princesse guerrière (self-published). Or how to get back on your feet after going through hell?
L’événement Dédicace et rencontre avec Anna Terzoni Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-26 par Valence Romans Tourisme
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