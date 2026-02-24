Dédicace et rencontre avec Gilles Marchand Thionville

Dédicace et rencontre avec Gilles Marchand

Nous avons le plaisir de vous annoncer la venue de Gilles Marchand dans notre librairie. L’auteur viendra nous parler de son dernier roman, Les promesses orphelines , et de la bande dessinée Nos accords imparfaits les deux ouvrages sont des coups de cœur de vos libraires.

À propos des Promesses orphelines

Une chronique des Trente Glorieuses avec un anti-héros attachant et des personnages secondaires formidables qu’on lit avec le sourire et les larmes mêlées !

À propos de Nos promesses orphelines

Une belle histoire que cette fable poétique, les mots y dansent entre fragilité et douceur !

L’événement est proposé en collaboration avec l’ Association Caranusca que nous remercions ici pour leur aide précieuse.Tout public

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

English :

We are delighted to announce that Gilles Marchand will be visiting our bookshop. The author will be talking about his latest novel, Les promesses orphelines , and the comic strip Nos accords imparfaits : both books are favorites of your booksellers.

About Les Promesses orphelines :

A chronicle of the Glorious Thirties, with an endearing anti-hero and wonderful secondary characters, read with smiles and tears!

About Nos promesses orphelines :

This poetic fable is a beautiful story, with words that dance between fragility and gentleness!

This event is organized in collaboration with the Caranusca Association, to whom we’d like to express our thanks for their invaluable support.

