La Librairie accueille Brigitte Benkemoun pour « La Villa », un récit intime sur l’héritage, la folie architecturale de ses parents et les secrets d’une génération singulière près d’Arles.

La Librairie Clareton des Sources a le plaisir d’accueillir Brigitte Benkemoun à l’occasion de la sortie de son nouveau livre « La Villa » (éd. Stock).

Brigitte a hérité de ses parents une folie architecturale une maison futuriste et colorée, un vaisseau de béton au cœur des champs près d’Arles. Si on lui demande comment étaient ses parents, elle aimerait répondre tout sauf ce que vous imaginez .

Son vrai questionnement est de comprendre pourquoi ce couple modeste, arrivé d’Algérie dix ans plus tôt, s’est lancé dans un projet si audacieux. En quoi leur héritage les contraint-il ? La Villa explore cette transmission intime et collective, reflet d’une génération et d’une époque, qui parlera à toutes les histoires familiales.

Entrée libre. .

21 Rue de la République

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 46 62 contacts@librairieclareton.fr

English :

The Bookshop welcomes Brigitte Benkemoun for « La Villa », an intimate account of her heritage, her parents? architectural folly and the secrets of a singular generation near Arles.

German :

Die Buchhandlung empfängt Brigitte Benkemoun für « La Villa », eine intime Erzählung über das Erbe, den architektonischen Wahnsinn ihrer Eltern und die Geheimnisse einer einzigartigen Generation in der Nähe von Arles.

Italiano :

La Libreria accoglie Brigitte Benkemoun per « La Villa », un racconto intimo della sua eredità, della follia architettonica dei suoi genitori e dei segreti di una generazione singolare vicino ad Arles.

Espanol :

La Librería recibe a Brigitte Benkemoun para « La Villa », un relato íntimo sobre su herencia, la locura arquitectónica de sus padres y los secretos de una generación singular cerca de Arles.

