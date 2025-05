DÉDICACE ET RENCONTRE DIEGO MINARRO & JEAN-LUC FABRE – Béziers, 31 mai 2025 07:00, Béziers.

La Librairie accueille Diego Minarro et Jean-Luc Fabre en dédicace pour la sortie de « Diego Minarro, devoir de mémoire », un ouvrage hommage et engagé.

21 Rue de la République

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 46 62 contacts@librairieclareton.fr

English :

The Bookshop welcomes Diego Minarro and Jean-Luc Fabre for a book signing to mark the release of « Diego Minarro, devoir de mémoire » (Diego Minarro, duty to remember), a tribute and commitment book.

German :

Die Buchhandlung empfängt Diego Minarro und Jean-Luc Fabre zur Signierstunde anlässlich der Veröffentlichung von « Diego Minarro, devoir de mémoire », einem engagierten Hommage-Buch.

Italiano :

La Libreria accoglie Diego Minarro e Jean-Luc Fabre per la firma del libro in occasione della pubblicazione di « Diego Minarro, devoir de mémoire » (Diego Minarro, un dovere da ricordare), un libro di tributo e impegno.

Espanol :

La Librería recibe a Diego Minarro y Jean-Luc Fabre para una firma de libros con motivo de la publicación de « Diego Minarro, devoir de mémoire » (Diego Minarro, deber de memoria), libro de homenaje y compromiso.

