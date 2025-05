DÉDICACE ET RENCONTRE PIERRE JOVANOVIC – Béziers, 14 juin 2025 07:00, Béziers.

Hérault

DÉDICACE ET RENCONTRE PIERRE JOVANOVIC 21 Rue de la République Béziers Hérault

2025-06-14

2025-06-14

2025-06-14

La Librairie accueille Pierre Jovanovic pour son ouvrage paru aux éditions Jardin des Livres, un récit choc sur la crise financière mondiale et ses conséquences encore visibles aujourd’hui.

La Librairie Clareton des Sources reçoit Pierre Jovanovic pour son livre « 2008 l’année où, chaque jour, les médias et les politiques ont menti aux citoyens pour leur cacher le plus grand hold-up de l’histoire mené à l’échelle planétaire par des banquiers américains devenus fous » (éd. Jardin des Livres). Il révèle comment la crise financière de 2008, cachée par médias et politiques, a détruit des millions d’emplois et enrichi des banquiers sans scrupules, piégeant les peuples encore aujourd’hui. Un roman policier historique et une alerte sur notre futur.

Entrée libre. .

21 Rue de la République

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 46 62 contacts@librairieclareton.fr

English :

The Bookshop welcomes Pierre Jovanovic for his book published by Jardin des Livres, a hard-hitting account of the global financial crisis and its consequences, still visible today.

German :

Die Buchhandlung empfängt Pierre Jovanovic für sein im Verlag Jardin des Livres erschienenes Buch, eine schockierende Erzählung über die globale Finanzkrise und ihre noch heute sichtbaren Folgen.

Italiano :

La Libreria dà il benvenuto a Pierre Jovanovic per il suo libro, edito da Jardin des Livres, un resoconto duro della crisi finanziaria globale e delle sue conseguenze, ancora oggi visibili.

Espanol :

La Librería da la bienvenida a Pierre Jovanovic por su libro, publicado por Jardin des Livres, un relato contundente de la crisis financiera mundial y sus consecuencias, aún visibles hoy en día.

