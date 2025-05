DÉDICACE ET RENCONTRE RICHARD VASSAKOS – Béziers, 7 juin 2025 07:00, Béziers.

DÉDICACE ET RENCONTRE RICHARD VASSAKOS 21 Rue de la République Béziers Hérault

La Librairie accueille Richard Vassakos pour « Juliette et les visages de la Résistance », un hommage documenté à Juliette Cauquil et aux résistants tombés en 1944.

La Librairie Clareton des Sources a le plaisir d’accueillir Richard Vassakos à l’occasion de la parution de son ouvrage « Juliette et les visages de la Résistance » (éd. Aldacom).

Dans la nuit du 6 au 7 juin 1944, un groupe de résistants est intercepté par les troupes allemandes alors qu’il rejoint le maquis. Cinq sont tués sur le coup, dix-huit capturés et exécutés le lendemain, parmi eux Juliette Cauquil, seule femme du groupe, devenue depuis le symbole de cette tragédie.

À travers cet essai, Richard Vassakos explore le parcours de ces résistants, les raisons de leur engagement, les mécanismes de la répression, et la manière dont cette mémoire s’est construite et transmise. .

21 Rue de la République

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 46 62 contacts@librairieclareton.fr

English :

The Librairie welcomes Richard Vassakos for « Juliette et les visages de la Résistance », a documented tribute to Juliette Cauquil and the Resistance fighters who fell in 1944.

German :

Die Buchhandlung empfängt Richard Vassakos für « Juliette et les visages de la Résistance », eine dokumentierte Hommage an Juliette Cauquil und die im Jahr 1944 gefallenen Widerstandskämpfer.

Italiano :

La Librairie accoglie Richard Vassakos per « Juliette et les visages de la Résistance », un documentato omaggio a Juliette Cauquil e ai combattenti della Resistenza caduti nel 1944.

Espanol :

La Librairie acoge a Richard Vassakos por « Juliette et les visages de la Résistance », un documentado homenaje a Juliette Cauquil y a los combatientes de la Resistencia caídos en 1944.

