La Baule-Escoublac

Dédicace et vente de bijoux Mme MEILLARD

1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:30:00

fin : 2026-04-26 18:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Séance de dédicace et vente de bijoux de Mme MEILLARD Hélène.

En partenariat avec la librairie les Oiseaux. .

1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 40 00 reception@st-christophe.com

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English :

L’événement Dédicace et vente de bijoux Mme MEILLARD La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT44