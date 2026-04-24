Dédicace et vente de bijoux Mme MEILLARD La Baule-Escoublac
Dédicace et vente de bijoux Mme MEILLARD La Baule-Escoublac dimanche 26 avril 2026.
La Baule-Escoublac
Dédicace et vente de bijoux Mme MEILLARD
1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:30:00
fin : 2026-04-26 18:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Séance de dédicace et vente de bijoux de Mme MEILLARD Hélène.
En partenariat avec la librairie les Oiseaux. .
1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 40 00 reception@st-christophe.com
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L’événement Dédicace et vente de bijoux Mme MEILLARD La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT44
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