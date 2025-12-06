Dédicace Fano Loco la Livrerie des Jacobins Rennes Samedi 6 décembre, 17h00

Fano Loco sera à la librairie pour dédicacer et discuter autour de sa bande dessinée éditée chez Nada, MAUVAISE FORTUNE.

États-Unis / Mexique, années 1910. Deux destins se croisent : celui de Morning Bird, jeune autochtone rescapé du massacre de sa tribu, et celui d’Adelita, vendeuse de rue révoltée qui s’engage dans la révolution mexicaine. À l’origine de leur rencontre improbable, Garrett, un escroc à la solde d’hommes d’affaires avides de pouvoir et d’argent dominant le monde du haut d’un building new-yorkais. Dans ce récit choral, entre western politique et fable sociale, ils vont croiser la route de travailleurs itinérants idéalistes, d’un général de l’armée mexicaine cynique, de pensionnaires d’une maison close en grève et d’une foule d’anonymes aveuglée par la soif de fortune. Car ce qui unit ici ces hommes et ces femmes, c’est la quête d’une vie meilleure – mais à quel prix ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-06T17:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-06T19:00:00.000+01:00

la Livrerie des Jacobins 5 rue d’échange Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine