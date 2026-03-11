Dédicace Festival Et vogue la BD Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne

Dédicace Festival Et vogue la BD

Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

2026-03-27

À l’occasion du festival condatois Et vogue la BD , participez à la rencontre-dédicaces, en présence d’auteurs (Gilles Ratier, Aurélien Morinière, Christophe Compin, Jean Depelley, Evguénia de Fleury, Christian Laîné, Philippe Tomblaine et William Windrestin) et de la librairie Page et Plume.

Informations complémentaires auprès de la bibliothèque. .

Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 96 07

