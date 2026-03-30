Dédicace François Tacot Librairie Page et Plume Limoges

Dédicace François Tacot

Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Page et Plume accueille François Tacot pour une séance de dédicace de ses polars à l’occasion de la parution de son dernier livre Mystères En Haute-Vienne publié chez Geste noir.

LE LIVRE

Invité à une soirée de gala dans un château, le capitaine Joseph Terdier assiste à une tentative de meurtre visant une écrivaine à succès. Aidé de ses deux lieutenants, il mène l’enquête dans un cadre prestigieux où rebondissements et mystères s’enchaînent. Un roman policier rythmé porté par un trio d’enquêteurs atypique.

L’AUTEUR

Professeur de Lettres à la retraite, passionné de littérature. Pratiquant d’Arts martiaux (ceinture noire de Judo et marron de Karaté), grand amateur de Blues et Rock’n’roll. Il a écrit de nombreux romans noirs chez Geste dont Potion amère Mort en Limousin , Héritages sanglants en Creuse ou encore Crimes en Limousin . .

Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 45 54

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English : Dédicace François Tacot

L’événement Dédicace François Tacot Limoges a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole