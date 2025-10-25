DEDICACE GILLES DE CLEER Librairie Au coeur de lettres Vesoul

Librairie Au coeur de lettres 3 Rue d’Alsace Lorraine Vesoul Haute-Saône

Début : 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

2025-10-25

L’illustrateur de Lure, Gilles DE CLEER, dédicacera le magnifique album La Femme Cygne , édité par Le Jardin des Mots. Adaptation d’un conte mongol qui questionne le couple, la famille et la liberté d’être soi-même (à lire à partir de 13 ans). .

Librairie Au coeur de lettres 3 Rue d’Alsace Lorraine Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté aucoeurdelettres@orange.fr

