Dédicace gourmande Médiathèque Ainay-le-Château

Dédicace gourmande

‍Cet automne, les ami.es de la médiathèque vous invite à savourer un moment tout en douceur lors d’une Dédicace gourmande, en compagnie de l’autrice Camille Chamignon, venue présenter son livre de cuisine paru en août 2025 aux éditions Hachette.

English :

this autumn, Les amis.es de la médiathèque invite you to enjoy a moment of indulgence at a Dédicace gourmande, in the company of author Camille Chamignon, who will be presenting her cookery book, published in August 2025 by Hachette.

German :

die Autorin Camille Chamignon stellt ihr Kochbuch vor, das im August 2025 im Verlag Hachette erschienen ist.

Italiano :

quest’autunno, Les amis.es de la médiathèque vi invitano ad assaporare un momento di golosità in occasione di una firma di libri gourmet, in compagnia dell’autrice Camille Chamignon, qui per presentare il suo libro di cucina pubblicato nell’agosto 2025 da Hachette.

Espanol :

este otoño, Les amis.es de la médiathèque le invitan a saborear un momento de indulgencia en una firma de libros gourmet, en compañía de la autora Camille Chamignon, aquí presente para presentar su libro de cocina publicado en agosto de 2025 por Hachette.

