Dédicace Grégory Sow Thionville

Nous recevons à la librairie Gregory Sow pour qu’il nous présente son livre Une époque presque parfaite .

Un récit vibrant sur l’identité, le courage face à l’adversité et la quête de sens. Ce roman captivant explore la complexité des liens familiaux et la force de l’exil, tout en célébrant la résilience et la renaissance. Une œuvre lumineuse qui touche au cœur de l’expérience humaine. Passionné de littérature et d’écriture… .Tout public

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est

We welcome Gregory Sow to the bookshop to present his book Une époque presque parfaite .

A vibrant tale of identity, courage in the face of adversity and the quest for meaning. This captivating novel explores the complexity of family ties and the power of exile, while celebrating resilience and rebirth. A luminous work that touches the heart of the human experience. Passionate about literature and writing… .

