Dédicace Hervé Thiry-Duval Librairie Polinoise Poligny

Dédicace Hervé Thiry-Duval

Librairie Polinoise 3 Rue Travot Poligny Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

La Fruitière des Livres accueille une dédicace d’Hervé Thiry-Duval.

Hervé Thiry-Duval est un conteur surnommé le féericologue, spécialiste de la féerie en Franche-Comté. En plus de ses activités d’écrivain, il intervient à la radio et sur des émissions télévisées. .

Librairie Polinoise 3 Rue Travot Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 29 82 commande@librairie-poligny.fr

English : Dédicace Hervé Thiry-Duval

German : Dédicace Hervé Thiry-Duval

Italiano :

Espanol :

L’événement Dédicace Hervé Thiry-Duval Poligny a été mis à jour le 2025-11-19 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA