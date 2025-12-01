Dédicace Hervé Thiry-Duval Librairie Polinoise Poligny
Dédicace Hervé Thiry-Duval Librairie Polinoise Poligny samedi 13 décembre 2025.
Dédicace Hervé Thiry-Duval
Librairie Polinoise 3 Rue Travot Poligny Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
La Fruitière des Livres accueille une dédicace d’Hervé Thiry-Duval.
Hervé Thiry-Duval est un conteur surnommé le féericologue, spécialiste de la féerie en Franche-Comté. En plus de ses activités d’écrivain, il intervient à la radio et sur des émissions télévisées. .
Librairie Polinoise 3 Rue Travot Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 29 82 commande@librairie-poligny.fr
English : Dédicace Hervé Thiry-Duval
German : Dédicace Hervé Thiry-Duval
Italiano :
Espanol :
L’événement Dédicace Hervé Thiry-Duval Poligny a été mis à jour le 2025-11-19 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA