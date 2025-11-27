Dédicace Ismaël Legrand la Livrerie des Jacobins Rennes Vendredi 12 décembre, 15h00

Ismaël Legrand sera à la librairie pour dédicacer et discuter autour de sa bande dessinée éditée chez Delcourt, DEATHBRINGER.

Dans un univers médiéval où règnent forces occultes et désolation, deux destins s’entrelacent sans que leurs protagonistes le sachent encore. D’un côté, un guerrier solitaire qui traverse des terres dévastées, poursuivi par un passé qui attire sur lui de dangereux ennemis. De l’autre, une jeune inquisitrice qui explore son héritage païen pour découvrir la vérité sur ses origines.

Leurs chemins convergent face à une menace commune, un dévoreur de mondes qui corrompt les âmes et anéantit toute vie sur son passage. Seule leur alliance, forgée dans l’urgence et le chaos, pourra peut-être stopper cette entité maléfique.

#ismaellegrand #delcourt #deathbringer #livreriedesjacobins #darkfantasy

la Livrerie des Jacobins 5 rue d’échange Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine