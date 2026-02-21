Dédicace Jean Marc Fayolle Centre commercial Géric Thionville

Dédicace Jean Marc Fayolle

Centre commercial Géric 4 rue du Maillet Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Ses quatre livres seront disponibles dans une dizaine de jours si vous souhaitez vous renseigner avant.

Le trésor de la tour aux puces est le deuxième livre avec le personnage de Joseph Yolfa. En voici le résumé

Quand Joseph Yolfa part en vacances à Thionville, charmante ville de Lorraine, il ne se doute pas un instant qu’il sera mêlé, bien malgré lui, à une chasse au trésor meurtrière. Une course poursuite dangereuse, haletante, avec ses mystères et ses secrets. Cette ville, chargée d’histoire, va livrer ses trésors à celui qui sera le plus malin. Mais la fameuse Tour aux Puces , célèbre monument de cette commune, est la gardienne de ses secrets et n’est pas prête à les dévoiler si facilement. Tous les moyens vont être utilisés et Joseph Yolfa aura fort à faire pour résoudre cette enquête, à la fois passionnante et sanguinaire.Tout public

0 .

Centre commercial Géric 4 rue du Maillet Thionville 57100 Moselle Grand Est

English :

His four books will be available in about ten days’ time, if you’d like to enquire before then.

Le trésor de la tour aux puces is the second book featuring Joseph Yolfa. Here’s the summary:

When Joseph Yolfa goes on vacation to the charming Lorraine town of Thionville, he has no idea that he’ll be involved in a deadly treasure hunt. A dangerous, breathless chase full of mysteries and secrets. This city, steeped in history, will deliver its treasures to whoever is the cleverest. But the famous Tour aux Puces , the town?s most famous landmark, is the guardian of its secrets and is not about to give them away so easily. Joseph Yolfa will have to pull out all the stops to solve this thrilling and bloodthirsty investigation.

