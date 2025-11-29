Dédicace Jean-Paul MOREAU 4 L’École Saint-Palais-de-Négrignac

Dédicace Jean-Paul MOREAU

4 L'École 17210 Saint-Palais-de-Négrignac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 17:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Dédicace avec Monsieur Jean-Paul MOREAU ancien médecin.

4 L'École 17210 Saint-Palais-de-Négrignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 32 06 02 annick.douteau@gmail.com

English :

Dedication with Mr Jean-Paul MOREAU, former doctor.

German :

Widmung mit Herrn Jean-Paul MOREAU ehemaliger Arzt.

Italiano :

Dedica con il sig. Jean-Paul MOREAU, ex medico.

Espanol :

Dedicatoria con el Sr. Jean-Paul MOREAU, antiguo médico.

L’événement Dédicace Jean-Paul MOREAU Saint-Palais-de-Négrignac a été mis à jour le 2025-11-06 par Offices de Tourisme de Jonzac