Dédicace Jean-Paul MOREAU 4 L’École Saint-Palais-de-Négrignac samedi 29 novembre 2025.
4 L’École 17210 Saint-Palais-de-Négrignac Charente-Maritime
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29 17:30:00
2025-11-29
Dédicace avec Monsieur Jean-Paul MOREAU ancien médecin.
4 L’École 17210 Saint-Palais-de-Négrignac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 32 06 02 annick.douteau@gmail.com
English :
Dedication with Mr Jean-Paul MOREAU, former doctor.
German :
Widmung mit Herrn Jean-Paul MOREAU ehemaliger Arzt.
Italiano :
Dedica con il sig. Jean-Paul MOREAU, ex medico.
Espanol :
Dedicatoria con el Sr. Jean-Paul MOREAU, antiguo médico.
