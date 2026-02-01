Dédicace Jérémy Nézet Thionville
Dédicace Jérémy Nézet Thionville samedi 14 février 2026.
Dédicace Jérémy Nézet
46 rue de Paris Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-14 18:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Venez découvrir dans notre librairie un auteur qui joue avec le genre littéraire.Tout public
0 .
46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover in our bookshop an author who plays with the literary genre.
L’événement Dédicace Jérémy Nézet Thionville a été mis à jour le 2026-02-02 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME