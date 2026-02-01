Dédicace Jérémy Nézet Thionville

Dédicace Jérémy Nézet

46 rue de Paris Thionville Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

2026-02-14

Venez découvrir dans notre librairie un auteur qui joue avec le genre littéraire.Tout public

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

English :

Come and discover in our bookshop an author who plays with the literary genre.

