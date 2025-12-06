Dédicace Jessica Boutry Centre commercial Géric Thionville
Dédicace Jessica Boutry
Centre commercial Géric 4 rue du Maillet Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Jessica Boutry est l’autrice de la duologie Le Miroir et de la nouvelle duologie Les enfers de Yasashii, une dark romance fantastique.Tout public
Centre commercial Géric 4 rue du Maillet Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 57 18 42 hislerbdbis@orange.fr
English :
Jessica Boutry is the author of the duology Le Miroir and the new duology Les enfers de Yasashii, a dark romance fantasy.
