Dédicace Jessica Boutry Centre commercial Géric Thionville

Dédicace Jessica Boutry

Centre commercial Géric 4 rue du Maillet Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Jessica Boutry est l’autrice de la duologie Le Miroir et de la nouvelle duologie Les enfers de Yasashii, une dark romance fantastique.Tout public

0 .

Centre commercial Géric 4 rue du Maillet Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 57 18 42 hislerbdbis@orange.fr

English :

Jessica Boutry is the author of the duology Le Miroir and the new duology Les enfers de Yasashii, a dark romance fantasy.

L’événement Dédicace Jessica Boutry Thionville a été mis à jour le 2025-12-03 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME