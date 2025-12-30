Dédicace Joannie Bour Thionville

Dédicace Joannie Bour

46 rue de Paris Thionville Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2026-02-07 14:00:00

2026-02-07 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Joannie Bour, autrice native de Moyeuvre-Grande sera présente à la librairie pour dédicacer le tome 1 de sa saga Heltone .

Elle traque les mutants. Lui en est un. Dans les ruines d’un monde dévasté, Heltone tente de survivre, assiégée par les mutants et la corruption. Rose Jefferson, chasseuse implacable, traque sans relâche les menaces qui rongent la cité. Mais lorsqu’une alliance inattendue l’oblige à combattre aux côtés de Guerrick, un mutant qui ébranle toutes ses certitudes, sa traque du Vampire Félix-Caïn prend une tournure imprévue.

Entre secrets, tensions et alliances fragiles, chaque décision peut être fatale. Et tandis que l’ennemi révèle son vrai visage, une menace plus sombre encore s’apprête à fondre sur la cité.Tout public

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

English :

Moyeuvre-Grande-born author Joannie Bour will be at the bookshop to sign volume 1 of her saga: Heltone .

She hunts down mutants. He is one. In the ruins of a devastated world, Heltone tries to survive, besieged by mutants and corruption. Rose Jefferson, a relentless hunter, is relentless in her pursuit of the threats that plague the city. But when an unexpected alliance forces her to fight alongside Guerrick, a mutant who shakes all her certainties, her hunt for the Vampire Felix-Cain takes an unexpected turn.

Between secrets, tensions and fragile alliances, every decision can be fatal. And as the enemy reveals his true face, an even darker threat is about to descend on the city.

