Dédicace Joffrey Canatta Thionville

Dédicace Joffrey Canatta

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Notre Mois du Polar s’achèvera avec la venue de Joffrey Cannata. Il sera alors temps de découvrir un policier humoristique, bourré de jeux de mots la légende dit qu’il y en aurait plus de mille ! Si vous aimez l’absurde, le loufoque et les enquêtes, ce roman est fait pour vous. Si non, aussi finalement !

À propos de Enquête de Jo Demeux

Au 4ème étage d’un luxueux immeuble parisien, c’est le soir du réveillon de Noël — tout comme aux autres étages d’ailleurs. Une charmante demoiselle en profite pour inviter son amant à dîner. Son mari, un brin mal à l’aise, tente de sauver les apparences. La soirée semble se dérouler sans accroc… jusqu’à ce que l’amant prétexte une migraine pour partir. Quelques instants plus tard, il est retrouvé raide mort sur le pas de l’entrée de l’immeuble.

Une enquête qui tombe à pic pour Jo Demeux, détective auto-proclamé. L’opportunité rêvée pour lui d’impressionner son mentor, Richard Dassaut, et de rentabiliser son affreux imperméable vert caca d’oie, censé faire partie de l’accoutrement indispensable pour avoir l’air d’un vrai détective privé.Tout public

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

English :

Our Month of Polar will come to a close with the arrival of Joffrey Cannata. Then it will be time to discover a humorous detective story, packed with puns: legend has it that there are over a thousand of them! If you like the absurd, the zany and the investigative, this is the novel for you. If not, it’s for you too!

About Enquête de Jo Demeux

On the 4th floor of a luxury Parisian apartment building, it’s Christmas Eve just like on the other floors. A charming lady takes the opportunity to invite her lover to dinner. Her husband, a little uncomfortable, tries to keep up appearances. The evening seems to go off without a hitch… until the lover excuses a headache and leaves. Moments later, he is found dead on the doorstep of the building.

A timely investigation for Jo Demeux, self-proclaimed detective. It’s the perfect opportunity for him to impress his mentor, Richard Dassaut, and make the most of his ugly, goose-poop green raincoat, which is supposed to be part of the essential get-up needed to look like a real private detective.

German :

Unser Polar-Monat endet mit dem Auftritt von Joffrey Cannata. Dann ist es Zeit, einen humorvollen Krimi voller Wortspiele zu entdecken: Der Legende nach soll es mehr als tausend davon geben! Wenn Sie das Absurde, das Verrückte und die Ermittlungen mögen, ist dieser Roman genau das Richtige für Sie. Wenn nicht, auch endlich!

Neben Ermittlungen von Jo Demeux

Im vierten Stock eines luxuriösen Pariser Gebäudes ist Heiligabend — wie übrigens auch in den anderen Stockwerken. Eine charmante Dame lädt ihren Liebhaber zum Abendessen ein. Ihr Mann fühlt sich etwas unwohl und versucht, den Schein zu wahren. Der Abend scheint reibungslos zu verlaufen … bis der Liebhaber unter dem Vorwand, er habe Kopfschmerzen, geht. Kurz darauf wird er tot auf der Treppe vor dem Eingang des Gebäudes aufgefunden.

Ein Fall, der Jo Demeux, einem selbsternannten Detektiv, gerade recht kommt. Die perfekte Gelegenheit für ihn, seinen Mentor Richard Dassaut zu beeindrucken und seinen hässlichen gänsekackgrünen Regenmantel zu Geld zu machen, der angeblich zur unverzichtbaren Ausstattung gehört, um wie ein echter Privatdetektiv auszusehen.

Italiano :

Il nostro Mese del Thriller si concluderà con l’arrivo di Joffrey Cannata. Poi sarà il momento di scoprire un giallo umoristico e ricco di giochi di parole: la leggenda vuole che ce ne siano più di mille! Se vi piacciono l’assurdo, il bizzarro e le indagini, questo è il romanzo che fa per voi. Altrimenti, è anche per voi!

A proposito de L’indagine di Jo Demeux :

Al quarto piano di un lussuoso palazzo parigino è la vigilia di Natale, proprio come negli altri piani. Un’affascinante signora coglie l’occasione per invitare a cena il suo amante. Il marito, un po’ a disagio, cerca di mantenere le apparenze. La serata sembra svolgersi senza intoppi… fino a quando l’amante si scusa per un mal di testa e se ne va. Pochi istanti dopo, viene trovato morto sulla soglia dell’edificio.

Un’indagine tempestiva per Jo Demeux, sedicente detective. È l’occasione perfetta per impressionare il suo mentore, Richard Dassaut, e per sfruttare al meglio il suo orrendo cappello verde cacca d’oca, che dovrebbe far parte dell’abbigliamento indispensabile per sembrare un vero detective privato

Espanol :

Nuestro Mes del Thriller llegará a su fin con la llegada de Joffrey Cannata. Será el momento de descubrir una novela policíaca llena de humor y de juegos de palabras: ¡según la leyenda, hay más de mil! Si le gusta lo absurdo, lo alocado y las investigaciones, ésta es su novela. Si no, ¡también es para ti!

Sobre La investigación de Jo Demeux :

En el cuarto piso de un lujoso edificio parisino, es Nochebuena… como en los demás pisos. Una encantadora dama aprovecha la ocasión para invitar a cenar a su amante. Su marido, un poco incómodo, intenta guardar las apariencias. La velada parece transcurrir sin sobresaltos… hasta que el amante excusa un dolor de cabeza y se marcha. Momentos después, aparece muerto en el portal del edificio.

Una investigación oportuna para Jo Demeux, autoproclamada detective. Es la ocasión perfecta para impresionar a su mentor, Richard Dassaut, y sacar el máximo partido a su feo mackintosh verde caca de ganso, que se supone forma parte del atuendo imprescindible para parecer un auténtico detective privado

