Dédicace Julie-Anne Bastard et Ludivine Delaune Forges-les-Eaux
Dédicace Julie-Anne Bastard et Ludivine Delaune Forges-les-Eaux samedi 15 novembre 2025.
Dédicace Julie-Anne Bastard et Ludivine Delaune
10 Rue Albert Bochet Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-15 18:00:00
Date(s) :
2025-11-15
La librairie Au Coin des Pages organise une dédicace le samedi 15 novembre 2025.
Venez rencontrer Julie-Anne Bastard et Ludivine Delaune, auteures normandes. Elles vous présenteront leurs romans, notamment des livres de Noël
– Dédicace de 15h à 18h .
10 Rue Albert Bochet Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 7 78 55 96 12
English : Dédicace Julie-Anne Bastard et Ludivine Delaune
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Dédicace Julie-Anne Bastard et Ludivine Delaune Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux