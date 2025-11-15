Dédicace Julie-Anne Bastard et Ludivine Delaune Forges-les-Eaux

Dédicace Julie-Anne Bastard et Ludivine Delaune

La librairie Au Coin des Pages organise une dédicace le samedi 15 novembre 2025.

Venez rencontrer Julie-Anne Bastard et Ludivine Delaune, auteures normandes. Elles vous présenteront leurs romans, notamment des livres de Noël

– Dédicace de 15h à 18h .

10 Rue Albert Bochet Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 7 78 55 96 12

