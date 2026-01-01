Dédicace June Carey et Nadège Baudouin Thionville
Dédicace June Carey et Nadège Baudouin Thionville vendredi 23 janvier 2026.
Dédicace June Carey et Nadège Baudouin
46 rue de Paris Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 17:00:00
fin : 2026-01-23 20:00:00
Date(s) :
2026-01-23
Venez à la rencontre des deux autrices June Carey et Nadège Baudouin dans votre librairie !Tout public
46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr
English :
Come and meet authors June Carey and Nadège Baudouin in your local bookshop!
L’événement Dédicace June Carey et Nadège Baudouin Thionville a été mis à jour le 2025-12-30 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME