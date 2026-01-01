Dédicace June Carey et Nadège Baudouin Thionville

Dédicace June Carey et Nadège Baudouin

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 17:00:00

fin : 2026-01-23 20:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Venez à la rencontre des deux autrices June Carey et Nadège Baudouin dans votre librairie !Tout public

0 .

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

English :

Come and meet authors June Carey and Nadège Baudouin in your local bookshop!

