Dédicace Karell Clara Thionville

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 12:00:00

2025-09-06

Karell Clara est une jeune autrice passionnée par l’animation dont elle a fait son métier. L’oiseau de feu est son premier roman aussi beau de l’extérieur qu’à l’intérieur ! Nous vous proposons de la rencontrer lors d’une séance de dédicace dans notre librairie.

A propos de son roman

« Paris, 1898.

L’Empereur Napoléon IV a décidé d’abdiquer en faveur de sa petite-fille, Apolline Bonaparte. Un geste envers l’émancipation des femmes ? Pas si sûr. Dans une Europe où souffle un vent de modernité, être libre reste pour elles un combat de tous les jours.

Un père sauvagement attaqué dans l’horlogerie familiale, une mère disparue. Lorsque Laureanne fait face à des policiers peu concernés par cette histoire qu’ils considèrent comme une simple affaire de mœurs, elle décide de mener sa propre enquête. Sur son chemin, elle rencontre une jeune aristocrate, Agathe de Saint-Vignes, dont le frère serait mêlé à l’agression subie par ses parents. Dans un monde où bonnes manières et jeux de dupes se confondent, ces deux jeunes femmes que tout oppose vont s’entraider pour découvrir la vérité. Se rendent-elles seulement compte que leur alliance contre nature les précipite dans une sombre machination qui les dépasse ? Impossible pourtant de reculer. Elles devront, au péril de leur vie, affronter les terribles forces obscures qui s’apprêtent à faire vaciller l’Empire… « Tout public

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

English :

Karell Clara is a young author with a passion for animation. L’oiseau de feu is her first novel, as beautiful on the outside as it is on the inside! We invite you to meet her at a book signing in our bookshop.

About her novel:

« Paris, 1898.

Emperor Napoleon IV has decided to abdicate in favor of his granddaughter, Apolline Bonaparte. A gesture towards women’s emancipation? Not so sure. In a Europe where the winds of modernity are blowing, freedom for women remains a daily struggle.

A father savagely attacked in the family watchmaking business, a mother gone missing. When Laureanne is confronted by police officers unconcerned by this story, which they consider a simple matter of manners, she decides to conduct her own investigation. Along the way, she meets a young aristocrat, Agathe de Saint-Vignes, whose brother is allegedly involved in the attack on her parents. In a world where good manners mingle with deception, these two young women, who are at odds with each other, help each other to uncover the truth. Do they even realize that their unholy alliance has thrown them into a dark machination that goes beyond them? But there’s no turning back. At the risk of their lives, they will have to confront the terrible dark forces that are preparing to topple the Empire… »

German :

Karell Clara ist eine junge Autorin, deren Leidenschaft die Animation ist, die sie zu ihrem Beruf gemacht hat. Der Feuervogel ist ihr erster Roman, der von außen genauso schön ist wie von innen! Wir laden Sie ein, sie bei einer Signierstunde in unserer Buchhandlung zu treffen.

Über ihren Roman

« Paris, 1898.

Kaiser Napoleon IV. hat beschlossen, zugunsten seiner Enkelin Apolline Bonaparte abzudanken. Eine Geste gegenüber der Frauenemanzipation? Nicht so sicher. In einem Europa, in dem ein moderner Wind weht, bleibt es für Frauen ein täglicher Kampf, frei zu sein.

Ein Vater, der in der Uhrmacherei der Familie brutal überfallen wurde, eine Mutter, die verschwunden ist. Als Laureanne mit Polizisten konfrontiert wird, die sich nicht für diese Geschichte interessieren, die sie für eine einfache Sittenangelegenheit halten, beschließt sie, ihre eigenen Ermittlungen anzustellen. Auf ihrem Weg trifft sie auf die junge Aristokratin Agathe de Saint-Vignes, deren Bruder in den Überfall auf ihre Eltern verwickelt sein soll. In einer Welt, in der sich gute Manieren und Täuschungsmanöver vermischen, helfen sich die beiden gegensätzlichen jungen Frauen gegenseitig, um die Wahrheit herauszufinden. Ist ihnen bewusst, dass ihre unheilige Allianz sie in ein dunkles Komplott stürzt, das über sie hinausgeht? Doch es gibt kein Zurück. Sie müssen ihr Leben riskieren und sich den schrecklichen dunklen Mächten stellen, die das Imperium ins Wanken bringen wollen… »

Italiano :

Karell Clara è una giovane autrice con la passione per l’animazione. L’oiseau de feu è il suo primo romanzo, bello fuori come dentro! Venite a conoscerla durante la firma del libro nella nostra libreria.

Informazioni sul suo romanzo:

« Parigi, 1898.

L’imperatore Napoleone IV ha deciso di abdicare in favore della nipote Apolline Bonaparte. Un gesto verso l’emancipazione femminile? Non è detto. In un’Europa in cui soffiano i venti della modernità, la libertà delle donne rimane una lotta quotidiana.

Un padre aggredito selvaggiamente nell’azienda orologiaia di famiglia, una madre scomparsa. Quando Laureanne si trova di fronte a poliziotti poco interessati a questa storia, che considerano una semplice questione di morale, decide di condurre una propria indagine. Lungo la strada, incontra una giovane aristocratica, Agathe de Saint-Vignes, il cui fratello è presumibilmente coinvolto nell’attentato ai suoi genitori. In un mondo in cui le buone maniere si mescolano all’inganno, queste due giovani donne, che non hanno nulla in comune, si aiutano a vicenda per scoprire la verità. Ma si rendono conto che la loro empia alleanza le ha gettate in un’oscura macchinazione che va al di là di loro? Ma non si può tornare indietro. Dovranno rischiare la vita per affrontare le terribili forze oscure che si preparano a rovesciare l’Impero… »

Espanol :

Karell Clara es una joven autora apasionada por la animación. L’oiseau de feu es su primera novela, tan bella por fuera como por dentro Venga a conocerla en una firma de libros en nuestra librería.

Sobre su novela:

« París, 1898.

El emperador Napoleón IV ha decidido abdicar en favor de su nieta, Apolline Bonaparte. ¿Un gesto a favor de la emancipación de la mujer? No estoy tan seguro. En una Europa en la que soplan vientos de modernidad, la libertad de las mujeres sigue siendo una lucha cotidiana.

Un padre salvajemente agredido en la relojería familiar, una madre desaparecida. Cuando Laureanne se enfrenta a unos policías poco interesados en esta historia, que consideran una simple cuestión de moral, decide llevar a cabo su propia investigación. En el camino, conoce a una joven aristócrata, Agathe de Saint-Vignes, cuyo hermano está presuntamente implicado en el atentado contra sus padres. En un mundo donde las buenas maneras se mezclan con el engaño, estas dos jóvenes, que no tienen nada en común, se ayudan mutuamente para descubrir la verdad. ¿Se dan cuenta de que su impía alianza las ha lanzado a una oscura maquinación que va más allá de ellas? Pero no hay vuelta atrás. Tendrán que arriesgar sus vidas para enfrentarse a las terribles fuerzas oscuras que se preparan para derrocar al Imperio… »

