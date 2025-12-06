Dédicace Kriss F. Gardaz La Librairie Polinoise Poligny
Dédicace Kriss F. Gardaz La Librairie Polinoise Poligny samedi 6 décembre 2025.
Dédicace Kriss F. Gardaz
La Librairie Polinoise 3 rue Travot Poligny Jura
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
La Fruitière des Livres accueille une dédicace de Kriss F. Gardaz.
Kriss F. Gardaz a vécu dans le Jura, le Doubs, en Guadeloupe et dans le Bordelais avant de poser ses valises en Bourgogne. Kriss F. Gardaz a toujours écrit. Sa toute première petite histoire, à 7 ans, parlait d’une taupe. Malheureusement, elle a égaré son cahier de poèmes qu’elle a tenu entre 10 et 17 ans. A l’automne 2010, elle est certaine qu’il est temps d’aller au bout de ses envies littéraires. Kriss F. Gardaz autoédite son roman, Les Voyageurs du Miroir , à la fin de l’année 2011. Elle contacte ensuite quelques éditeurs sur les conseils de certains libraires. Elle signe un contrat en 2013 avec les édition du Preau. .
La Librairie Polinoise 3 rue Travot Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 29 82 commande@librairie-poligny.fr
