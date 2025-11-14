Dédicace La fin du couvent des Cordeliers Chariez
Chariez Haute-Saône
Début : 2025-11-14 16:00:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Mr Didier KRACKENBERGER dédicacera son livre La fin du couvent des Cordeliers de Chariez et la renaissance du site . Il s’agit d’un travail de recherches sur la vie des moines du couvent de Chariez.
Le vendredi 14 novembre
à partir de 16h00
à la bibliothèque de Chariez
Le verre de l’amitié clôturera la séance. .
Chariez 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 04 44
