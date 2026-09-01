Informations pratiques

Thionville

Dédicace Laëtitia Sivi

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Nous sommes ravis d’accueillir Laëtitia Sivi à la librairie pour ses ouvrages de la saga Les Mystères de Byton Cove (3 tomes déjà parus).

Laissez-vous emporter dans cette cosy mystery aux allures de Scooby doo ! Le premier tome dans sa version relié (sorti le 11/09) sera idéal pour démarrer vos lectures d’automne ou un beaux cadeaux pour les fêtes de fin d’année ! De plus, cette saga est un énorme coup de cœur de votre libraire Alexia.Tout public

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46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

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English :

We are delighted to welcome La%EBtitia Sivi to the bookstore to discuss her books in the *Mysteries of Byton Cove* series (3 volumes already published).

Let yourself be swept away by this cozy mystery with a Scooby-Doo vibe! The hardcover edition of the first volume (released on September 11) is the perfect way to kick off your fall reading or a wonderful gift for the holiday season! Plus, this series is a huge favorite of your bookseller, Alexia.

L’événement Dédicace Laëtitia Sivi Thionville a été mis à jour le 2026-08-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME