Dédicace Laëtitia Sivi Thionville
samedi 19 septembre 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Dédicace Laëtitia Sivi
46 rue de Paris Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Nous sommes ravis d’accueillir Laëtitia Sivi à la librairie pour ses ouvrages de la saga Les Mystères de Byton Cove (3 tomes déjà parus).
Laissez-vous emporter dans cette cosy mystery aux allures de Scooby doo ! Le premier tome dans sa version relié (sorti le 11/09) sera idéal pour démarrer vos lectures d’automne ou un beaux cadeaux pour les fêtes de fin d’année ! De plus, cette saga est un énorme coup de cœur de votre libraire Alexia.Tout public
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46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr
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English :
We are delighted to welcome La%EBtitia Sivi to the bookstore to discuss her books in the *Mysteries of Byton Cove* series (3 volumes already published).
Let yourself be swept away by this cozy mystery with a Scooby-Doo vibe! The hardcover edition of the first volume (released on September 11) is the perfect way to kick off your fall reading or a wonderful gift for the holiday season! Plus, this series is a huge favorite of your bookseller, Alexia.
L’événement Dédicace Laëtitia Sivi Thionville a été mis à jour le 2026-08-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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