Dédicace Laurent Bonnet Librairie Pierre Loti Rochefort

Librairie Pierre Loti 111 rue de la République Rochefort Charente-Maritime
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 13:00:00
2025-12-06
Dédicace par Laurent Bonnet de son nouveau livre Rochefort d’hier à aujourd’hui… sorti en septembre 2025
Librairie Pierre Loti 111 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 04 53 librairiepierreloti@wanadoo.fr
English : Book signing: Laurent Bonnet
Book signing by Laurent Bonnet for his new book: Rochefort from yesterday to today… released in September 2025
