Dédicace Laurent Bonnet Librairie Pierre Loti Rochefort

Dédicace Laurent Bonnet

Librairie Pierre Loti 111 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 13:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Dédicace par Laurent Bonnet de son nouveau livre Rochefort d’hier à aujourd’hui… sorti en septembre 2025

.

Librairie Pierre Loti 111 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 04 53 librairiepierreloti@wanadoo.fr

English : Book signing: Laurent Bonnet

Book signing by Laurent Bonnet for his new book: Rochefort from yesterday to today… released in September 2025

L’événement Dédicace Laurent Bonnet Rochefort a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Rochefort Océan