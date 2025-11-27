Dédicace Laurent Lefeuvre la Livrerie des Jacobins Rennes
Dédicace Laurent Lefeuvre la Livrerie des Jacobins Rennes samedi 13 décembre 2025.
Laurent Lefeuvre sera à la librairie pour dédicacer et discuter autour du quatrième tome de son comics, FOX BOY (éditée chez Komics Initiatives).
2025. Cinq ans ont passé depuis la dernière apparition de Fox-Boy. Ce soir, l’inauguration d’une étrange exposition au Musée de Bretagne ouvre les portes d’un monde éminemment dangereux. Ce théâtre sera celui du retour fracassant du Garçon-Renard. L’occasion pour Pol Salsedo – l’homme derrière le masque – de comprendre qu’on n’échappe pas plus à son enfance… qu’à son destin.
#laurentlefeuvre #komicsinitiatives #foxboy #livreriedesjacobins #superheros
livreriedesjacobins@gmail.com
la Livrerie des Jacobins 5 rue d’échange Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine