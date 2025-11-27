Dédicace Laurent Lefeuvre la Livrerie des Jacobins Rennes Samedi 13 décembre, 14h00

Laurent Lefeuvre sera à la librairie pour dédicacer et discuter autour du quatrième tome de son comics, FOX BOY (éditée chez Komics Initiatives).

Laurent Lefeuvre sera à la librairie pour dédicacer et discuter autour du quatrième tome de son comics, FOX BOY (éditée chez Komics Initiatives).

2025. Cinq ans ont passé depuis la dernière apparition de Fox-Boy. Ce soir, l’inauguration d’une étrange exposition au Musée de Bretagne ouvre les portes d’un monde éminemment dangereux. Ce théâtre sera celui du retour fracassant du Garçon-Renard. L’occasion pour Pol Salsedo – l’homme derrière le masque – de comprendre qu’on n’échappe pas plus à son enfance… qu’à son destin.

#laurentlefeuvre #komicsinitiatives #foxboy #livreriedesjacobins #superheros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T19:00:00.000+01:00

1

livreriedesjacobins@gmail.com

la Livrerie des Jacobins 5 rue d’échange Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine