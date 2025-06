Dédicace « Le Guide Hachette des nœuds » par Nicolas Forgeau – Corderie Royale Rochefort 21 juin 2025

Dédicace d’un livre sur les noeuds marins

Nicolas Forgeau est un **ancien mateloteur de la Corderie Royale,** il y a fait ses armes à l’**atelier matelotage** en partageant sa passion des **nœuds marins** devant le public, aussi bien pratiques que décoratifs.

Il vient de publier un indispensable pour les amateurs de plein air, un guide pour réaliser 70 nœuds pour des usages variés.

**Venez rencontrer ce passionné de nœuds marins !**

Dédicace à la Librairie de la Corderie, 21 juin, 14h-17h. Infos : 05 46 87 81 45

05 46 87 81 45

Corderie Royale rue Jean-Baptiste Audebert Rochefort 17300 Charente-Maritime