Dédicace Le Joint Français 1972, une usine en grève Maison des écritures La Rochelle

Dédicace Le Joint Français 1972, une usine en grève

Maison des écritures 46 Av. du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 19:00:00

fin : 2026-04-09 20:30:00

Date(s) :

2026-04-09

Rencontre dédicace autour de la sortie de l’album de Gwénaëlle Régereau

.

Maison des écritures 46 Av. du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 14 70 contact.carre-amelot@ville-larochelle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meeting signing session for the release of Gwénaëlle Régereau?s album

L’événement Dédicace Le Joint Français 1972, une usine en grève La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-18 par Nous La Rochelle