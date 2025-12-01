Dédicace Les Amis du Vieux Bourges Bourges

Dédicace Les Amis du Vieux Bourges

Rue Simone Veil Bourges Cher

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-13

Bourges Berry Tourisme, l’Office de Tourisme de Bourges vous invite à venir rencontrer le collectif auteur de l’ouvrage “Dernières chroniques des personnages d’un Bourges disparu .

Une douzaine de passionnés de Bourges se sont regroupés depuis quelques années pour vous faire découvrir ou redécouvrir ce “Bourges disparu”.

Après deux premiers tomes parus en 2023 et 2024, consacrés aux monuments et animations disparus de Bourges, ce troisième volume met en lumière 250 personnages qui ont marqué l’histoire de la ville.

Ils sont nés dans la capitale du Berry, ils ont laissé leur marque dans la ville, ils ont aimé la cité … De César à Armand Toupet, plus ou moins connus ou appréciés, ils ont disparu du monde et peut être de nos mémoires.

Les retrouver, raconter leurs exploits ou leurs turpitudes, tel est l’objectif de cet ouvrage.

Lors de cette dédicace, vous pourrez retrouver également les tome 1 et 2 et vous les faire dédicacer par la même occasion! .

English :

Bourges Berry Tourisme, the Bourges Tourist Office, invites you to meet the collective authors of Dernières chroniques des personnages d?un Bourges disparu .

