DEDICACE Livre LE CONVOI DE LANGEAIS

OLYMP SPORT 6, rue Charles Sillard Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 16:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Après la publication de son premier livre REDON SOUS L’OCCUPATION , l’auteur vous propose LE CONVOI DE LANGEAIS , dernier convoi de résistants et déportés bretons, au départ de Rennes, le 2 et 3 août 1944 vers les camps nazis. Vous découvrirez l’incroyable périple de ce convoi qui subira les assauts de la chasse alliée à Langeais le 6 août 1944. (Prix du livre 26 €) .

OLYMP SPORT 6, rue Charles Sillard Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 71 08 77 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement DEDICACE Livre LE CONVOI DE LANGEAIS Redon a été mis à jour le 2026-03-18 par OT PAYS DE REDON