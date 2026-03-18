DEDICACE Livre LE CONVOI DE LANGEAIS Redon
DEDICACE Livre LE CONVOI DE LANGEAIS Redon samedi 4 avril 2026.
DEDICACE Livre LE CONVOI DE LANGEAIS
OLYMP SPORT 6, rue Charles Sillard Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 16:30:00
Date(s) :
2026-04-04
Après la publication de son premier livre REDON SOUS L’OCCUPATION , l’auteur vous propose LE CONVOI DE LANGEAIS , dernier convoi de résistants et déportés bretons, au départ de Rennes, le 2 et 3 août 1944 vers les camps nazis. Vous découvrirez l’incroyable périple de ce convoi qui subira les assauts de la chasse alliée à Langeais le 6 août 1944. (Prix du livre 26 €) .
OLYMP SPORT 6, rue Charles Sillard Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 71 08 77 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement DEDICACE Livre LE CONVOI DE LANGEAIS Redon a été mis à jour le 2026-03-18 par OT PAYS DE REDON