Dédicace Ludivine Labbé Librairie Page et Plume Limoges

Dédicace Ludivine Labbé

Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Habituellement invitée au salon Lire à Limoges, Ludivine Labbé ne pourra pas être présente cette année. La librairie Page et Plume aura toutefois le plaisir de l’accueillir pour une séance de dédicace de son nouveau roman La ruée vers l’aube , publié chez Eyrolles.

LE LIVRE

Deux inconnus, une même soif de vérité. Mais verront-ils le jour se lever ?

Une journaliste engagée, hantée par son passé en Guyane, et un policier en crise muté à Cayenne voient leurs destins se croiser lors d’une enquête mêlant cambriolage et meurtre. Réunis au cœur de l’Amazonie, ils affrontent à la fois leurs blessures personnelles et des enjeux politiques dans une quête de vérité et d’espoir.

L’AUTEUR

Ludivine Labbé est tarologue, accompagnatrice holistique et autrice. Elle organise régulièrement des événements, ateliers et retraites pour faire découvrir le tarot de Marseille. .

Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 45 54

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English : Dédicace Ludivine Labbé

L’événement Dédicace Ludivine Labbé Limoges a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole