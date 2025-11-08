Dédicace Ludovic Morandi Thionville

Dédicace Ludovic Morandi Thionville samedi 8 novembre 2025.

Dédicace Ludovic Morandi

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 10:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Ludovic Morandi est notre premier invité pour lancer les dédicaces dans le cadre de notre Mois du Polar. Vous l’avez peut-être croisé dans notre librairie lors de sa venue il y a quelques années. Si c’est le cas vous serez enchantés de savoir qu’il est de retour pour un deuxième roman ! Si vous ne le connaissez pas encore, ce sera l’occasion d’une découverte… terrifiante !

A propos de L’ombre des remords

L’insécurité plane sur la cité de Dur Ragnikur, alors qu’une bande de terroristes tentent de déstabiliser le pouvoir.

Profondément meurtri par sa confrontation avec la bête, Aldran se jette à corps perdu dans ses missions d’ombre, pour oublier la culpabilité qui le ronge et fuir ses démons.

Mais les choses pourraient bien changer, lorsque Nurrine le charge d’enquêter sur d’étranges disparitions.Tout public

0 .

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

English :

Ludovic Morandi is our first guest to launch the book signings as part of our Month of Polar. You may have come across him in our bookshop a few years ago. If so, you’ll be delighted to know that he’s back with a second novel! And if you haven’t heard of him yet, you’re in for a terrifying discovery!

About L’ombre des remords :

Insecurity hangs over the city of Dur Ragnikur, as a band of terrorists attempts to destabilize the government.

Deeply wounded by his confrontation with the beast, Aldran throws himself wholeheartedly into his shadow missions, to forget the guilt that gnaws at him and escape his demons.

But things may well change, when Nurrine assigns him to investigate a series of strange disappearances.

German :

Ludovic Morandi ist unser erster Gast, um die Signierstunden im Rahmen unseres Polar-Monats zu eröffnen. Vielleicht haben Sie ihn schon einmal in unserer Buchhandlung getroffen, als er vor ein paar Jahren hier war. Falls ja, wird es Sie freuen zu erfahren, dass er mit einem zweiten Roman zurück ist! Wenn Sie ihn noch nicht kennen, wird dies die Gelegenheit für eine Entdeckung sein… erschreckend!

Über Der Schatten der Reue

Die Stadt Dur Ragnikur ist von Unsicherheit geprägt, da eine Bande von Terroristen versucht, die Macht zu destabilisieren.

Tief verletzt von seiner Konfrontation mit der Bestie, stürzt sich Aldran mit aller Kraft in seine Schattenmissionen, um seine nagenden Schuldgefühle zu vergessen und vor seinen Dämonen zu fliehen.

Doch das könnte sich bald ändern, als Nurrine ihn mit der Untersuchung seltsamer Vermisstenfälle beauftragt.

Italiano :

Ludovic Morandi è il nostro primo ospite per inaugurare le presentazioni di libri nell’ambito del Mese del Thriller. Forse lo avete incontrato nella nostra libreria qualche anno fa. Se è così, sarete felici di sapere che è tornato con un secondo romanzo! E se non avete ancora sentito parlare di lui, vi aspetta una scoperta terrificante!

Informazioni su L’ombre des remords :

L’insicurezza incombe sulla città di Dur Ragnikur, mentre una banda di terroristi tenta di destabilizzare il governo.

Profondamente ferito dal confronto con la bestia, Aldran si butta a capofitto nelle sue missioni ombra, per dimenticare il senso di colpa che lo attanaglia e sfuggire ai suoi demoni.

Ma le cose potrebbero cambiare quando Nurrine gli chiede di indagare su alcune strane sparizioni

Espanol :

Ludovic Morandi es nuestro primer invitado para iniciar las firmas de libros en el marco de nuestro Mes del Thriller. Es posible que se haya cruzado con él en nuestra librería hace unos años. Si es así, le alegrará saber que ha vuelto con una segunda novela Y si aún no le conoce, ¡le espera un descubrimiento aterrador!

Sobre L’ombre des remords :

La inseguridad se cierne sobre la ciudad de Dur Ragnikur, mientras una banda de terroristas intenta desestabilizar el gobierno.

Profundamente herido por su enfrentamiento con la bestia, Aldran se lanza de lleno a sus misiones en la sombra, para olvidar la culpa que le corroe y escapar de sus demonios.

Pero las cosas podrían cambiar cuando Nurrine le pide que investigue unas extrañas desapariciones.

L’événement Dédicace Ludovic Morandi Thionville a été mis à jour le 2025-10-21 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME