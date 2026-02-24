Dédicace Lysiane Gast Thionville

Dédicace Lysiane Gast

46 rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Vous avez rendez-vous avec le printemps un peu en avance ! Lysiane Gast vous présentera sa dernière histoire, Sa part de printemps dans notre librairie. Ce sera également l’occasion de découvrir ses autres romans.

À propos de Sa part de printemps

Vingt ans après avoir fui son village et les ombres qui l’habitaient, Fanny décide d’y retourner. Elle y retrouve des cicatrices longtemps enfouies, des secrets murmurés derrière les volets clos, mais aussi des visages amis, des mains tendues et la promesse d’un nouvel élan. Dans ce roman intime et lumineux, Lysiane Gast explore avec délicatesse la force de la résilience, la quête d’une famille choisie et la magie des secondes chances. Entre silences lourds et éclats de lumière, l’héroïne chemine vers la réconciliation avec elle-même… et vers un printemps intérieur qu’elle croyait perdu.

Peut-on se pardonner?Tout public

0 .

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

English :

You’ve got a date with spring a little early! Lysiane Gast will be presenting her latest story, Sa part de printemps , in our bookshop. This will also be an opportunity to discover her other novels.

About Sa part de printemps :

Twenty years after fleeing her village and the shadows that inhabited it, Fanny decides to return. She finds long-buried scars, secrets whispered behind closed shutters, but also friendly faces, outstretched hands and the promise of a new lease of life. In this intimate, luminous novel, Lysiane Gast delicately explores the power of resilience, the quest for a chosen family and the magic of second chances. Between weighty silences and flashes of light, the heroine journeys towards reconciliation with herself? and towards an inner springtime she thought she had lost.

Can we forgive ourselves?

