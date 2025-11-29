Dédicace Marc Large Maison Batcave Orthez

Dédicace Marc Large

Dédicace Marc Large Maison Batcave Orthez jeudi 11 décembre 2025.

Dédicace Marc Large

Maison Batcave 21 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11

Date(s) :
2025-12-11

Marc Large présentera et dédicacera son nouveau livre Louizy, du cachot à l’hémicycle .   .

Maison Batcave 21 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 83 29 08 

English : Dédicace Marc Large

L’événement Dédicace Marc Large Orthez a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Coeur de Béarn