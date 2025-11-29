Dédicace Marc Large Maison Batcave Orthez
Dédicace Marc Large Maison Batcave Orthez jeudi 11 décembre 2025.
Dédicace Marc Large
Maison Batcave 21 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Marc Large présentera et dédicacera son nouveau livre Louizy, du cachot à l’hémicycle . .
Maison Batcave 21 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 83 29 08
English : Dédicace Marc Large
L’événement Dédicace Marc Large Orthez a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Coeur de Béarn