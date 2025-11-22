Dédicace Michael Mention Thionville

Dédicace Michael Mention

Notre programmation spéciale Mois du Polar continue avec Michaël Mention, un auteur sur lequel on ne peut mettre aucune étiquette, cela tombe bien, nous n’aimons pas les étiquettes. Après avoir exploré plusieurs genres du polar, il revient avec un thriller post apocalyptique, Qu’un sang impur .

Nous vous proposons une rencontre avec l’auteur pour parler polar évidemment, mais aussi littérature et société. Cela sera passionnant !

Une dédicace de ses livres est également proposée, avant et après la rencontre.

À propos de Qu’un sang impur

Roman apocalyptique, satirique et détonnant, Qu’un sang impur questionne les limites du vivre ensemble dans un décor à la croisée du film Vingt-huit jours plus tard de Danny Boyle et des séries The Walking Dead et The Last of Us.Tout public

46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr

English :

Our special Month of Thriller program continues with Michaël Mention, an author we can?t put a label on, and just as well, we don?t like labels. Having explored several thriller genres, he returns with a post-apocalyptic thriller, Qu?un sang impur .

We invite you to meet the author and talk thrillers, of course, but also literature and society. It’s sure to be fascinating!

His books will also be available for signing, before and after the meeting.

About Qu?un sang impur

An apocalyptic, satirical and explosive novel, Qu’un sang impur questions the limits of living together, in a setting at the crossroads of Danny Boyle’s film Twenty-Eight Days Later and the series The Walking Dead and The Last of Us

German :

Unser Sonderprogramm zum Mois du Polar geht weiter mit Michaël Mention, einem Autor, dem man kein Etikett anheften kann, was auch gut so ist, denn wir mögen keine Etiketten. Nachdem er verschiedene Genres des Kriminalromans erforscht hat, kehrt er mit dem postapokalyptischen Thriller Qu’un sang impur (dt. Unreines Blut ) zurück.

Wir laden Sie zu einem Treffen mit dem Autor ein, bei dem wir natürlich über Krimis, aber auch über Literatur und Gesellschaft sprechen werden. Es wird spannend werden!

Außerdem können Sie seine Bücher vor und nach dem Treffen signieren.

Über Unreines Blut :

Der apokalyptische, satirische und explosive Roman Qu’un sang impur stellt die Grenzen des Zusammenlebens in einer Szenerie in Frage, die eine Mischung aus Danny Boyles Film 28 Days Later und den Serien The Walking Dead und The Last of Us darstellt.

Italiano :

Il nostro programma speciale del Mese del thriller continua con Michaël Mention, un autore che non può essere etichettato in alcun modo, e questo è un bene, perché non ci piacciono le etichette. Dopo aver esplorato diversi generi di thriller, torna con un thriller post-apocalittico, Qu?un sang impur.

Vi invitiamo a incontrare l’autore e a parlare di thriller, ma anche di letteratura e società. Sarà affascinante!

Prima e dopo l’incontro ci sarà anche la possibilità di firmare i suoi libri.

A proposito di Qu?un sang impur :

Romanzo apocalittico, satirico ed esplosivo, Qu?un sang impur si interroga sui limiti della convivenza in un’ambientazione che è un incrocio tra il film di Danny Boyle Ventotto giorni dopo e le serie The Walking Dead e The Last of Us

Espanol :

Nuestro programa especial del Mes del Thriller continúa con Michaël Mention, un autor al que no se puede etiquetar de ninguna manera, y menos mal, porque no nos gustan las etiquetas. Después de explorar varios géneros de suspense, vuelve con un thriller postapocalíptico, Qu’un sang impur.

Le invitamos a conocer al autor y hablar de thrillers, por supuesto, pero también de literatura y sociedad. Será fascinante

También firmaremos sus libros antes y después del encuentro.

Sobre Qu?un sang impur :

Novela apocalíptica, satírica y explosiva, Qu?un sang impur cuestiona los límites de la convivencia en un escenario que es un cruce entre la película de Danny Boyle Veintiocho días después y las series The Walking Dead y The Last of Us

