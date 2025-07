DÉDICACE NADIA PARDIGON La Salvetat-sur-Agout

Esplanade des Troubadours La Salvetat-sur-Agout Hérault

Début : 2025-08-07

fin : 2025-08-07

2025-08-07

« Le vieil homme et l’amour » est une fiction extravagante, ponctuée d’anecdotes qui relatent les péripéties d’un homme politique septuagénaire de premier plan et d’une paysanne sexagénaire excentrique et révoltée, sur le point de prendre sa retraite.

Rencontre et Dédicace « Le vieil homme et l’amour » par Armelle Bergougne

Nadia Pardigon, alias Armelle Bergougne, vient à votre rencontre pour partager son roman.

Presse Penarroyas Esplanade des Troubadours De 9h30 à 12h 04 67 97 60 46 .

Esplanade des Troubadours La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 4 67 97 60 46 penarroyas.gilles@orange.fr

English :

« The Old Man and Love » is an extravagant piece of fiction, punctuated by anecdotes that recount the adventures of a leading septuagenarian politician and an eccentric, rebellious sexagenarian peasant woman on the verge of retirement.

German :

« Der alte Mann und die Liebe » ist eine extravagante, mit Anekdoten gespickte Fiktion über die Erlebnisse eines 70-jährigen Spitzenpolitikers und einer 60-jährigen, exzentrischen und rebellischen Bäuerin, die kurz vor der Pensionierung steht.

Italiano :

« Il vecchio e l’amore » è una stravagante opera di narrativa, punteggiata da aneddoti che raccontano le avventure di un importante uomo politico settantenne e di una contadina eccentrica e ribelle di sessant’anni, prossima alla pensione.

Espanol :

« El viejo y el amor » es una obra de ficción extravagante, salpicada de anécdotas que narran las aventuras de un importante político de setenta años y una campesina excéntrica y rebelde de sesenta, a punto de jubilarse.

