Dédicace Nathalie Braun Thionville
Dédicace Nathalie Braun Thionville samedi 21 mars 2026.
Dédicace Nathalie Braun
46 rue de Paris Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-21 15:00:00
fin : 2026-03-21 18:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Et si vous découvriez les mathématiques avec vos émotions ? Nathalie Braun vous donne rendez-vous pour voir les mathématiques autrement avec son ouvrage Les maths en mode émotions .Tout public
0 .
46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What if you discovered mathematics through your emotions? Nathalie Braun invites you to take a new look at mathematics with her book Les maths en mode émotions .
L’événement Dédicace Nathalie Braun Thionville a été mis à jour le 2026-03-02 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME