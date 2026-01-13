Dédicace Olivier Jolivet, illustrateur BD avenue d’Aunis Rochefort

Dédicace Olivier Jolivet, illustrateur BD

Quelle joie de recevoir une nouvelle fois l’illustrateur rochelais de bandes dessinées Olivier Jolivet le samedi 14 mars à 15h30 à la FNAC de Rochefort, qui retrouvera son public local pour partager sa passion du dessin et de l’aviation.

avenue d'Aunis Fnac Rochefort Galerie Marchande Intermarché Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Dedication: Olivier Jolivet, comic book illustrator

What a joy to welcome back La Rochelle-based comic book illustrator Olivier Jolivet on Saturday 14 March at 3.30pm at the FNAC in Rochefort, where he will meet his local audience to share his passion for drawing and aviation.

