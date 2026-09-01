Dédicace P.S. Boutsindi Thionville
mercredi 23 septembre 2026 · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Dédicace P.S. Boutsindi
46 rue de Paris Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23 18:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Découvreze les incroyables aventures de Ya foufou et faites vous dédicacer votre exemplaire. Ya foufou, c’est du rire garanti !Tout public
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46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr
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English :
Discover the incredible adventures of Ya Foufou and get your copy signed. Ya Foufou is guaranteed to make you laugh!
L’événement Dédicace P.S. Boutsindi Thionville a été mis à jour le 2026-09-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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